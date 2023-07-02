Главный тренер «Динамо»: цель — попасть в тройку

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о целях клуба на сезон-2023/24.

«Попасть в первую пятерку, а лучше в тройку. Я на это согласился. И для меня, как для тренера это будет дополнительной мотивацией. Я думаю, что для меня и для «Динамо» это хороший вариант. Будет успех — останемся вместе надолго. Не будет — мы расстанемся», — сказал Личка на пресс-конференции.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 45 очков и заняло девятое место в турнирной таблице.

2 июня бело-голубые объявили о подписании контракта с бывшим тренером «Оренбурга» Марцелом Личкой до конца сезона‑2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны‑2024/25 и 2025/26 «при достижении определённых условий».

Ранее Личка высказался о том, кто будет капитаном в сезоне-2023/24.