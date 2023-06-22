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«Динамо» объявило о назначении Лички на пост главного тренера

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Московское «Динамо» объявило о назначении чешского специалиста Марцела Лички на пост главного тренера.
«Динамо» объявило о назначении Лички на пост главного тренера
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Как сообщается на официальном сайте бело-голубых, контракт с 45-летним чехом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления на сезоны-2024/25 и 2025/26 при достижении определённых условий.

Вместе с Личкой тренерский штаб московского клуба пополнят помощники главного тренера Ролан Гусев и Адесойе Ойеволе, а также аналитик Алексей Радевич. 

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 45 очков и заняло девятое место в турнирной таблице.

Ранее «Оренбург» объявил об уходе Лички с поста главного тренера.

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