«Динамо» объявило о назначении Лички на пост главного тренера
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Как сообщается на официальном сайте бело-голубых, контракт с 45-летним чехом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления на сезоны-2024/25 и 2025/26 при достижении определённых условий.
Вместе с Личкой тренерский штаб московского клуба пополнят помощники главного тренера Ролан Гусев и Адесойе Ойеволе, а также аналитик Алексей Радевич.
В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 45 очков и заняло девятое место в турнирной таблице.
Ранее «Оренбург» объявил об уходе Лички с поста главного тренера.