«Динамо» объявило о назначении Лички на пост главного тренера

Московское «Динамо» объявило о назначении чешского специалиста Марцела Лички на пост главного тренера.

Как сообщается на официальном сайте бело-голубых, контракт с 45-летним чехом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления на сезоны-2024/25 и 2025/26 при достижении определённых условий.

Вместе с Личкой тренерский штаб московского клуба пополнят помощники главного тренера Ролан Гусев и Адесойе Ойеволе, а также аналитик Алексей Радевич.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 45 очков и заняло девятое место в турнирной таблице.

Ранее «Оренбург» объявил об уходе Лички с поста главного тренера.