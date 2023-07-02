Личка: ещё не думал, кто будет капитаном «Динамо» в следующем сезоне

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о том, кто будет капитаном в сезоне-2023/24.

«Не думал о роли капитана в клубе. Например, в прошлых командах я всегда спрашивал команду, кто у вас лидер раздевалки. И после этого мы вместе решали, кто будет капитаном... Я знаю, что Фомин — капитан, но этот вопрос мы будем решать чуть-чуть попозже», — сказал Личка на пресс-конференции.

2 июня бело-голубые объявили о подписании контракта с бывшим тренером «Оренбурга» Марцелом Личкой до конца сезона‑2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны‑2024/25 и 2025/26 «при достижении определённых условий».

В сезоне-2023/24 26-летний Фомин сыграл в 38 матчах за «Динамо» во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Личка рассказал о первых впечатлениях от перехода в новый клуб.