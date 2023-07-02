Личка: постараюсь оправдать тот кредит доверия, который мне оказали в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о первых впечатлениях от перехода в новый клуб.

«Когда я приехал в первый раз на базу «Динамо» и не ожидал увидеть такой высокий уровень базы в Новогорске. Здесь есть всё, что нужно для тренировок, в том числе и отличная кухня. Я очень рад работать в таких условиях. Здесь всё на высоком уровне. Я постараюсь оправдать тот кредит доверия, который мне здесь оказали», — сказал Личка на пресс-конференции.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 45 очков и заняло девятое место в турнирной таблице.

2 июня бело-голубые объявили о подписании контракта с бывшим тренером «Оренбурга» Марцелом Личкой до конца сезона‑2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны‑2024/25 и 2025/26 «при достижении определённых условий».

Ранее полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин прокомментировал переход Лички в московское «Динамо».