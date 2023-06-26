Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Футболист «Оренбурга» Марин: Личка никак не попрощался с командой, ничего не написал

Короткая ссылка
Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин прокомментировал переход главного тренера Марцела Лички в московское «Динамо».
Футболист «Оренбурга» Марин: Личка никак не попрощался с командой, ничего не написал
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«В уходе Марцела не было ничего удивительного. Он как тренер провёл хороший сезон с нами. Но никак не попрощался с командой. Он ничего не писал нам. По крайней мере, я ничего такого не помню», — цитирует Марина Metaratings

2 июня столичное «Динамо» объявило о подписании контракта с бывшим тренером «Оренбурга» до конца сезона‑2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны‑2024/25 и 2025/26 «при достижении определённых условий».

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала отчаянным шагом приглашение Лички в «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить