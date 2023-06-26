Футболист «Оренбурга» Марин: Личка никак не попрощался с командой, ничего не написал

Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин прокомментировал переход главного тренера Марцела Лички в московское «Динамо».

«В уходе Марцела не было ничего удивительного. Он как тренер провёл хороший сезон с нами. Но никак не попрощался с командой. Он ничего не писал нам. По крайней мере, я ничего такого не помню», — цитирует Марина Metaratings.

2 июня столичное «Динамо» объявило о подписании контракта с бывшим тренером «Оренбурга» до конца сезона‑2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны‑2024/25 и 2025/26 «при достижении определённых условий».

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала отчаянным шагом приглашение Лички в «Динамо».