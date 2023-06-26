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Смородская назвала отчаянным шагом приглашение Лички в «Динамо»

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала назначение Марцела Лички на пост главного тренера «Динамо».
Смородская назвала отчаянным шагом приглашение Лички в «Динамо»
  • РИА Новости

«Наверное, для «Динамо» это нормальный вариант, потому что больше никто не приехал. Тот же Николич, например, отказался. Можно ли сказать, что приглашение Лички — отчаянный шаг? Ну, думаю, да», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

2 июня бело-голубые объявили о подписании контракта с бывшим тренером «Оренбурга» до конца сезона‑2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны‑2024/25 и 2025/26 «при достижении определённых условий».

Ранее сообщалось, что Личку встретили в аэропорту Москвы.

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