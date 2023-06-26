Смородская назвала отчаянным шагом приглашение Лички в «Динамо»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала назначение Марцела Лички на пост главного тренера «Динамо».

«Наверное, для «Динамо» это нормальный вариант, потому что больше никто не приехал. Тот же Николич, например, отказался. Можно ли сказать, что приглашение Лички — отчаянный шаг? Ну, думаю, да», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

2 июня бело-голубые объявили о подписании контракта с бывшим тренером «Оренбурга» до конца сезона‑2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны‑2024/25 и 2025/26 «при достижении определённых условий».

Ранее сообщалось, что Личку встретили в аэропорту Москвы.