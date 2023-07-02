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Личка — о запрете чешским спортсменам выступать в России: только я решаю, что мне делать и где работать

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отреагировал на законопроект правительства Чехии о запрете своим спортсменам работать в России.
Личка — о запрете чешским спортсменам выступать в России: только я решаю, что мне делать и где работать
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Нет. Такого не было. Это моя жизнь. И только я решаю, что мне делать и где работать. То, что говорят в Чехии, меня не интересует», — сказал Личка на пресс-конференции.

Правительство Чехии 29 июня запретило участвовать в соревнованиях на территории страны российским спортсменам. Представители чешского спорта не могут работать и выступать на территории России.

Ранее Личка рассказал о встрече с Диего Марадоной.

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