Главный тренер «Динамо» — о встрече с Марадоной: я был счастлив, как ребёнок
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Моим кумиром был и остаётся Диего Марадона. Я его встретил в Бресте, когда он работал председателем правления в «Динамо». Я чувствовал себя как маленький ребёнок, мои глаза горели от счастья. Те 20 минут общения с Марадоной не передать словами», — сказал Личка на пресс-конференции.
Марадона ушёл из жизни 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.
2 июня бело-голубые объявили о подписании контракта с бывшим тренером «Оренбурга» Марцелом Личкой до конца сезона‑2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны‑2024/25 и 2025/26 «при достижении определённых условий».
Ранее Личка высказался о целях клуба на сезон-2023/24.