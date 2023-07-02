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Главный тренер «Динамо» — о встрече с Марадоной: я был счастлив, как ребёнок

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о встрече с Диего Марадоной.
Главный тренер «Динамо» — о встрече с Марадоной: я был счастлив, как ребёнок
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Моим кумиром был и остаётся Диего Марадона. Я его встретил в Бресте, когда он работал председателем правления в «Динамо». Я чувствовал себя как маленький ребёнок, мои глаза горели от счастья. Те 20 минут общения с Марадоной не передать словами», — сказал Личка на пресс-конференции.

Марадона ушёл из жизни 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. 

2 июня бело-голубые объявили о подписании контракта с бывшим тренером «Оренбурга» Марцелом Личкой до конца сезона‑2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны‑2024/25 и 2025/26 «при достижении определённых условий».

Ранее Личка высказался о целях клуба на сезон-2023/24.

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