В ожидании усиления: «Локомотив» пока рано считать претендентом на медали РПЛ в новом сезоне

«Локомотив» продолжает попытки укрепить состав перед стартом нового сезона РПЛ. В статусе свободного агента состав команды пополнил экс-защитник «Рубина» Илья Самошников, а на днях официально может быть объявлено о трансфере нападающего «Сочи» Владислава Сарвели. При этом железнодорожники пока не смогли добиться успехов в плане укрепления средней линии и центра защиты, а также потеряли несколько форвардов, в числе которых Франсуа Камано и Иван Игнатьев.

Московский «Локомотив» стал одним из главных открытий второй половины минувшего сезона РПЛ. В преддверии зимней паузы он с 13 очками занимал 14-е место в таблице и лишь немного опережал идущие в зоне вылета «Химки». Но весной железнодорожники предприняли феноменальный спурт и финишировали восьмыми, обогнав даже «Сочи» и «Динамо», ещё год назад бравшие серебро и бронзу чемпионата России. Причём в последних 13 турах подопечные Михаила Галактионова стали первыми по набранным очкам (32 из 39 возможных), опередив даже ЦСКА и «Зенит». Казалось бы, это позволяет считать красно-зелёных одними из фаворитов грядущего первенства, но пока этот ярлык на них предпочитают не вешать.

Не так давно аналитики букмекерских контор определили круг претендентов на победу в первенстве России сезона-2023/24. И хотя «Локомотив» оказался в их числе, клуб не стал одним из главных соискателей трофея. Первую строчку ожидаемо занял «Зенит», вторую поделили «Спартак» и ЦСКА, в то время как железнодорожники расположились в одном ряду с «Динамо» и «Краснодаром», заметно прибавившим после прихода Владимира Ивича на тренерский мостик. И виной тому может быть отсутствие серьёзных приобретений вкупе с кадровыми потерями.

Безусловно, пока рано оценивать дозаявочную кампанию «Локомотива». Трансферное окно открылось лишь пару дней назад, а закроется в середине сентября. Это значит, что у красно-зелёных более чем достаточно времени, чтобы пополнить состав и укрепить ослабленные позиции. А формально таких немало. Летом Черкизово покинули уже семеро футболистов, включая отданного в аренду «СКА-Хабаровску» Андрея Никитина, а некоторые исполнители могут отказаться возобновлять контракты с клубом. Одним из таких уже стал нидерландец Гирано Керк, на днях уведомивший трёхкратного чемпиона страны о нежелании возвращаться в Россию. Последние полгода он провёл в бельгийском «Антверпене», за который забил шесть мячей и отдал две передачи в 21 матче во всех турнирах.

Железнодорожники провели весеннюю стадию без Керка и отлично справлялись, но его отсутствие если не ослабит коллектив, то лишит Галактионова вариативности при формировании атакующей линии. Как и потеря Яна Кухты, оформившего полноценный переход в пражскую «Спарту». В январе 2022-го «Локомотив» выкупил его у «Славии» за €5 млн, а всего спустя полтора года был вынужден отпустить за сумму вдвое меньше. Небольшой компенсацией может стать разве что процент от будущей перепродажи форварда.

Но и на этом проблемы «Локомотива» не завершились. Куда большую головную боль у руководства и тренерского штаба может вызвать уход Франсуа Камано и Ивана Игнатьева. Гвинеец хоть и набрал в минувшем сезоне всего десять очков по системе «гол + пас» во всех турнирах, оставался одним из основных футболистов как при Йозефе Циннбауэре, так и при Галактионове. О россиянине такого сказать нельзя, но пять мячей, включая хет-трик в ворота «Оренбурга», сами себя не забьют. Теперь сотрудничество с обоими прекращено. Причём если у первого просто истёк контракт, то второй договорился о его расторжении, после чего перебрался в «Сочи».

И пока не скажешь, что «Локомотиву» удалось полностью компенсировать потерю сразу четырёх нападающих. Да, из Сочи в Москву в скором времени может проследовать Владислав Сарвели, но его сложно назвать адекватной заменой тому же Камано или Кухте. Если год назад он наколотил девять мячей за «Крылья Советов» в РПЛ, то в минувшем сезоне ограничился лишь четырьмя и всего однажды ассистировал партнёрам, став худшим в команде по реализации.

На фоне Сарвели более впечатляюще выглядели Николай Комличнеко и Мохамед Конате, также входивших в шорт-лист возможных покупок. Но информации о переговорах с одним из лидеров ростовчан так и не появилось, в то время как попытка приобрести форварда «Ахмата» завершилась неудачей. По сведениям «Чемпионата», «Локомотив» отказался выплачивать требуемые €4 млн и решил дождаться лета 2024-го, когда у форварда истечёт соглашение с грозненцами.

Другое дело, что Комличенко и Конате вряд ли стали бы первой опцией в атаке железнодорожников, ведь там есть Артём Дзюба, триумфально вернувшийся в Россию после неудачной поездки в Турцию. По сути, потенциальные новобранцы могли рассматриваться максимум как конкуренты, а минимум — как сменщики экс-капитана сборной страны в те моменты, когда ему был бы необходим отдых. Но вряд ли они согласились бы на такую роль.

У Сарвели в этом плане чуть более интересные перспективы, ведь он также может выходить на фланге атаки. Хотя и туда пробиться будет непросто. Помимо удостоившегося награды лучшему молодому футболисту сезона РПЛ Сергея Пиняева, там также выходят Максим Глушенков и Вильсон Изидор, могут сыграть и Рифат Жемалетдинов и Антон Миранчук.

Таким образом, пусть «Локомотив» лишился глубины в нападении, клуб по-прежнему располагает множеством качественных исполнителей в передней линии. То же можно сказать и об обороне, оставшейся без двух игроков правого фланга — Игоря Смольникова и Дмитрия Живоглядова. Пока на их место был приглашён лишь Илья Самошников, но и этого вполне может хватить для борьбы на два фронта, ведь на той же позиции выступает Максим Ненахов.

При этом если за Сарвели железнодорожникам придётся заплатить (по данным СМИ, сумма компенсации составит €1 млн), то Самошников достался им бесплатно. У защитника истёк контракт с «Рубином», который он не продлил, став свободным агентом. Поэтому эту сделку можно назвать крайне выгодной и безопасной. Даже если Илья не сможет выйти на уровень двухлетней давности, когда он не только блистал в РПЛ, но и вызывался в сборную России, то это вряд ли станет серьёзным разочарованием для селекционного отдела.

На основании этих приобретений можно проследить курс, которым планирует идти «Локомотив». Судя по всему, в клубе не намерены сорить деньгами и приглашать дорогостоящих легионеров, а стараются делать ставку на российских исполнителей в возрасте до 30 лет, способных либо долгое время приносить пользу команде, либо впоследствии помочь ей заработать на себе. Отказываться от покупки иностранцев также не собираются, но пока в этом направлении работа идёт туго. И дело не только в срыве трансфера Конате, но и в неудачных попытках укрепить середину поля.

Всего за неделю «Локомотив» не сумел оформить переход двух перспективных хавбеков: сначала проиграл «Зениту» спор за талантливого полузащитника Александра Коваленко, а затем не смог договориться о трансфере Лукаса Веры. Как сообщил «Матч ТВ», «Оренбург» заблокировал его переезд на «РЖД Арену». Возможно, причина кроется в переговорах с «Динамо», которое возглавил бывший наставник коллектива Марцел Личка.

На уровне слухов пока осталась и возможная покупка Антона Зиньковского у «Спартака». Об интересе со стороны «Локо» говорилось ещё в начале месяца, но до конкретики дело не дошло. Более того, впоследствии об отсутствии переговоров заявил сам хавбек красно-белых.

«Со мной вообще никто не связывался. Я увидел новости — на этом всё. Никто из клубов — ни из того, ни из другого, ни агент, ни люди, которые занимаются моими переходами, — ничего не говорили, а я не спрашивал. Спокойно отдыхал, никого не трогал, меня не трогали. Новости всегда появляются, такое бывает. Мне точно никаких сигналов не поступало, но я знаком с главным тренером «Локомотива» не очень близко. Слышал, что в какой-то степени нравлюсь ему как игрок, но до трансфера далеко. С Галактионовым не общались, мы пока в разных клубах», — цитирует игрока РИА Новости.

С одной стороны, отсутствие вышеназванных исполнителей вряд ли серьёзно скажется на перспективах команды в следующем сезоне. Уже сейчас красно-зелёные располагают неплохим составом, где Вера, Зиньковский и Коваленко вряд ли стали бы лидерами. С другой — никто не застрахован от травм, о чём в «Локомотиве» знают не понаслышке. Почти всё прошлое первенство пропустил центральный защитник Лукас Фассон, надолго выбывали его коллеги по амплуа Герман Конти и Иван Кузьмичёв, лишь к весенней части восстановился Рифат Жемалетдинов. А до января 2024-го не стоит ждать возвращения Станислава Магкеева, который в мае порвал крестообразную связку.

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Поэтому если железнодорожникам и необходимо усиление, то в центре обороны, а на этом поприще пока всё тихо. Да, из аренды должны вернуться Евгений Морозов, Тин Едвай и Марк Мампасси, но первый вряд ли сумеет пробиться в основу, а остальные могут не захотеть играть в РПЛ по политическим причинам и в скором времени рискуют покинуть клуб. Также сообщалось о возможных отъездах Педриньо, Марко Раконьяца, Марио Митая, Даниила Худякова, Изидора и Миранчука.

Кроме того, неясна судьба Наира Тикнизяна и Константина Марадишвили. Летом 2021-го они были куплены у ЦСКА за общую сумму €12 млн, но в скором времени могут сменить прописку. Первый якобы привлёк внимание «Реал Сосьедад», а второй — «Урала». Правда, испанцы готовы заплатить лишь €2 млн, а екатеринбуржцы предлагают вариант с арендой.

Без новичков «Локомотиву» будет крайне непросто не только добиться прогресса и навязать борьбу за медали ЦСКА и «Спартаку», но даже остаться на одном уровне с тем же «Краснодаром». Да, весной железнодорожники пропустили всего 12 мячей, что является вторым результатом в лиге после армейцев, но причиной тому во многом были не слаженные действия в обороне, а промахи соперников и спасения Ильи Лантратова. Согласно расширенной статистике, в их воротах должно было оказаться на пять с лишним голов больше (17,19), а это уже 11-й показатель в РПЛ.

Вкупе с невероятной реализацией (34 забитых мяча вместо ожидаемых 25,19) это и позволило подопечным Галактионова пройти данный отрезок практически без осечек и взлететь в верхнюю половину таблицы. Но второй раз такого может не произойти. Достаточно вспомнить пример «Ростова», чьи показатели в завершившемся сезоне также долгое время зашкаливали, но концовка чемпионата подтвердила необоснованность претензий на медали.