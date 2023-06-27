Карпов: нападающий Сарвели переходит из «Сочи» в «Локомотив» за €1 млн
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Железнодорожники и сочинский клуб договорились о трансфере 25-летнего форварда, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.
Футболист в сезоне-2022/23 провёл за «Сочи» 26 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил четыре мяча и отличился одной результативной передачей. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €1,50 млн.
Ранее российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе форварда «Ростова» Николая Комличенко в «Локомотив».