Карпов: нападающий Сарвели переходит из «Сочи» в «Локомотив» за €1 млн

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели продолжит карьеру в столичном «Локомотиве».

Железнодорожники и сочинский клуб договорились о трансфере 25-летнего форварда, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

Футболист в сезоне-2022/23 провёл за «Сочи» 26 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил четыре мяча и отличился одной результативной передачей. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €1,50 млн.

Ранее российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе форварда «Ростова» Николая Комличенко в «Локомотив».