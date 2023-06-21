Непомнящий оценил возможный переход Комличенко в «Локомотив»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе форварда «Ростова» Николая Комличенко в «Локомотив».

«Возможно, клубу нужен атакующий игрок именно такого плана. Для Дзюбы нет разницы, с кем играть. Я не думаю, что Галактионов будет себя ограничивать и выбирать между Дзюбой и Комличенко. Они могут вместе выходить на поле», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

По информации «Чемпионата», в шорт-лист «Локомотива» входят Мохамед Конате («Ахмат»), Дмитрий Воробьёв («Оренбург»), Владислав Сарвели («Сочи») и Николай Комличенко («Ростов»).

27-летний нападающий в сезоне-2022/23 в 33 матчах во всех турнирах забил 12 мячей и сделал 14 результативных передач.

Ранее в «Ростове» назвали слухами информацию об интересе «Локомотива» к Комличенко.