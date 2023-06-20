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В «Ростове» назвали слухами информацию об интересе «Локомотива» к Комличенко

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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал новость об интересе «Локомотива» к нападающему Николаю Комличенко.
В «Ростове» назвали слухами информацию об интересе «Локомотива» к Комличенко
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Мы слухи и сплетни вообще не хотим обсуждать, нам это неинтересно. Мы комментируем только конкретные совершившиеся вещи», — цитирует Рыскина Metaratings.ru.

По информации «Чемпионата», в шорт-лист «Локомотива» входят Мохамед Конате («Ахмат»), Дмитрий Воробьёв («Оренбург»), Владислав Сарвели («Сочи») и Николай Комличенко («Ростов»).

27-летний нападающий в сезоне-2022/23 в 33 матчах во всех турнирах забил 12 мячей и сделал 14 результативных передач.

Ранее агент Комличенко сообщил, что футболист будет готов к первому сбору «Ростова».

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