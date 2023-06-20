В «Ростове» назвали слухами информацию об интересе «Локомотива» к Комличенко
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«Мы слухи и сплетни вообще не хотим обсуждать, нам это неинтересно. Мы комментируем только конкретные совершившиеся вещи», — цитирует Рыскина Metaratings.ru.
По информации «Чемпионата», в шорт-лист «Локомотива» входят Мохамед Конате («Ахмат»), Дмитрий Воробьёв («Оренбург»), Владислав Сарвели («Сочи») и Николай Комличенко («Ростов»).
27-летний нападающий в сезоне-2022/23 в 33 матчах во всех турнирах забил 12 мячей и сделал 14 результативных передач.
Ранее агент Комличенко сообщил, что футболист будет готов к первому сбору «Ростова».