Президент «Урала»: нам невыгоден Марадишвили — он получает паспорт для игры за сборную Грузии

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о том, почему клуб не будет подписывать полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили.

«Это наши внутренние вопросы. Нам невыгоден Марадишвили, потому что сейчас он получает грузинский паспорт. Если бы он был россиянином — другой вопрос», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

23-летний хавбек в сезоне-2022/23 сыграл в 26 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее Коба Марадишвили, отец и агент полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили, заявил, что «Урал» не связывался с ним по поводу возможного перехода футболиста.