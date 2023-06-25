Отец Марадишвили — об интересе «Урала» к Константину: никто со мной не связывался

Коба Марадишвили, отец и агент полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили, заявил, что «Урал» не связывался с ним по поводу возможного перехода футболиста.

«Ни «Урал», ни кто-либо другой со мной на связь не выходил. Сейчас мой сын — игрок «Локомотива», — приводит слова Марадишвили Sport24.

В текущем сезоне полузащитник сыграл в 26 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил интерес клуба к Марадишвили.