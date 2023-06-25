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Сенников считает, что «Локомотиву» стоит отдать Марадишвили в аренду

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Двукратный чемпион России по футболу в составе столичного «Локомотива» Дмитрий Сенников уверен, что железнодорожникам стоит отдать полузащитника Константина Марадишвили в аренду.
Сенников считает, что «Локомотиву» стоит отдать Марадишвили в аренду
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Если его отдадут в аренду, то это будет правильное решение как для игрока, так и для клуба. Если Константин продолжит сидеть на скамейке и выходить на 15 минут в концовке матча, роста в футбольном плане у него не будет. Ему надо постоянно играть», — цитирует Сенникова «Матч ТВ».

Он назвал Марадишвили талантливым парнем.

«Но у него нет игровой практики», — добавил Сенников.

23-летний хавбек в сезоне-2022/23 сыграл в 26 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

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