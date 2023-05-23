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Шалимов: «Локомотив» без Дзюбы — это другая команда

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Российский тренер Игорь Шалимов высказал мнение, что «Локомотив» без нападающего Артёма Дзюбы является другой командой.
Шалимов: «Локомотив» без Дзюбы — это другая команда
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Снова не играл у «Локомотива» Дзюба, и без него это другая команда. В прошлый раз играл в атаке Игнатьев, сейчас Глушенков, но это не замена Артёму. Не говорю о психологии, Дзюба лидер, он может завести. Не скажу, что Артём много в командной игре участвует, это и не его дело, но он классный завершитель», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

20 мая председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что переговоры с Дзюбой находятся на финишной прямой.

В сезоне-2022/23 34-летний нападающий провёл за клуб 11 матчей в РПЛ, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее Дзюба в день рождения Галактионова поблагодарил тренера за доверие.

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