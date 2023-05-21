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Дзюба в день рождения Галактионова поблагодарил тренера за доверие

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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба поздравил с днём рождения главного тренера команды Михаила Галактионова.
Дзюба в день рождения Галактионова поблагодарил тренера за доверие
  • РИА Новости

«С днём рождения! Спасибо за доверие и за всё, что делаете для команды!» — написал Дзюба в соцсетях.

20 мая председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что переговоры с Дзюбой находятся на финишной прямой.

В сезоне-2022/23 34-летний нападающий провёл за клуб 11 матчей в РПЛ, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Дзюба подпишет контракт с «Локомотивом» по схеме «1 + 1».

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