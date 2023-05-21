Дзюба в день рождения Галактионова поблагодарил тренера за доверие

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба поздравил с днём рождения главного тренера команды Михаила Галактионова.

«С днём рождения! Спасибо за доверие и за всё, что делаете для команды!» — написал Дзюба в соцсетях.

20 мая председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что переговоры с Дзюбой находятся на финишной прямой.

В сезоне-2022/23 34-летний нападающий провёл за клуб 11 матчей в РПЛ, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Дзюба подпишет контракт с «Локомотивом» по схеме «1 + 1».