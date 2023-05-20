Карпов: Дзюба подпишет контракт с «Локомотивом» по схеме «1 + 1»

Стали известны детали нового контракта нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы с московским клубом.

По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, форвард продлил соглашение на год с опцией автоматического продления ещё на сезон в случае выполнения игроком определённых условий.

20 мая председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что переговоры с Дзюбой находятся на финишной прямой.

В сезоне-2022/23 34-летний нападающий провёл за московский клуб 11 матчей в РПЛ, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Срок его действующего контракта истекает в конце сезона.

Ранее Михаил Галактионов объяснил, почему Дзюба пропустил матч 28-го тура РПЛ с «Факелом».