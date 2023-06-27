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«Чемпионат»: «Локомотив» не договорился о переходе Конате

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Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате не перейдёт в «Локомотив» в летнее трансферное окно.
«Чемпионат»: «Локомотив» не договорился о переходе Конате
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Переговоры велись, но не увенчались успехом, потому что клуб из Грозного запросил €4 млн. При этом «Локомотив» планирует подписать Конате бесплатно следующим летом», — приводит слова источника «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 Конате сыграл в 23 матчах за «Ахмат» в РПЛ, забил 11 мячей и сделал одну результативную передачу. Его контракт с грозненским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее полузащитник московского «Локомотива» Пиняев не исключил перехода в европейский клуб.

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