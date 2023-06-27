Зиньковский опроверг информацию о переговорах с «Локомотивом»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал информацию о переговорах с «Локомотивом».

«Со мной вообще никто не связывался. Я увидел новости, на этом всё. Никто из клубов — ни из того, ни из другого, ни агент, ни люди, которые занимаются моими переходами, ничего не говорили, а я не спрашивал», — цитирует Зиньковского РИА Новости.

По информации в Telegram-канале Ивана Карпова, железнодорожники заинтересованы в игроке красно-белых. Больше подробностей не сообщается.

В прошедшем сезоне Зиньковский принял участие в 37 матчах «Спартака» во всех турнирах, забил три гола и сделал семь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Зиньковский заявил, что в следующем сезоне «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство.