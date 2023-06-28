Галактионов попросил Дзюбу уменьшить количество нецензурной лексики в шоу

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов дал понять, что не очень доволен поведением нападающего Артёма Дзюбы, который часто на публике употребляет бранные слова.

«Мы проговаривали с ним эти моменты. Что касается личной жизни и медийности, человек сам принимает решения. Клуб в этом плане открыт, единственное — мы обговорили с ним, чтобы всё было более цензурно. Глобально это не мешает ни нам, ни ему», — цитирует Галактионова РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что лауреат премии «Герои РПЛ» в номинации «Самый медийный футболист» по итогам сезона-2022/23 «предельно эмоционален и мотивирован, хочет побеждать и забивать на каждой тренировке».

«Болезненно реагирует на любые неудачи даже на тренировках в двусторонних матчах. Игрок с таким бэкграундом будет конкурентен, будет доказывать, что он один из лидеров российского чемпионата», — заключил бывший главный тренер молодёжной сборной.

Дзюба и Леонид Слуцкий в качестве ведущих YouTube-шоу о футболе «Ну, так нельзя» употребляли много нецензурной лексики. Многие зрителей подвергли критике футболиста и тренера за манеру ведения программы.

Ранее сообщалось, что фигуристки Алина Загитова, Камила Валиева и нападающий футбольного клуба «Локомотив» Артём Дзюба встретятся с болельщиками на Дне московского спорта.