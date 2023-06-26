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Дзюба, Валиева и Загитова встретятся с болельщиками на Дне московского спорта

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Фигуристки Алина Загитова, Камила Валиева и нападающий футбольного клуба «Локомотив» Артём Дзюба встретятся с болельщиками на Дне московского спорта.
Дзюба, Валиева и Загитова встретятся с болельщиками на Дне московского спорта
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

Об этом сообщила пресс-служба организаторов мероприятия.

День московского спорта пройдёт в «Лужниках» 1 июля.

Как сообщили РИА Новости организаторы мероприятия, поединок Загитовой и двукратной победительницы Игр Карины Азнавурян пройдёт в «Лужниках» в честь празднования 100-летия московского спорта.

Ранее Загитова назвала честью будущее открытие собственной школы фигурного катания в Татарстане.

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