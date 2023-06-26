Дзюба, Валиева и Загитова встретятся с болельщиками на Дне московского спорта

Фигуристки Алина Загитова, Камила Валиева и нападающий футбольного клуба «Локомотив» Артём Дзюба встретятся с болельщиками на Дне московского спорта.

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