Дзюба, Валиева и Загитова встретятся с болельщиками на Дне московского спорта
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Об этом сообщила пресс-служба организаторов мероприятия.
День московского спорта пройдёт в «Лужниках» 1 июля.
Как сообщили РИА Новости организаторы мероприятия, поединок Загитовой и двукратной победительницы Игр Карины Азнавурян пройдёт в «Лужниках» в честь празднования 100-летия московского спорта.
Ранее Загитова назвала честью будущее открытие собственной школы фигурного катания в Татарстане.