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Загитова назвала честью будущее открытие собственной школы фигурного катания в Татарстане

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объяснила мотив открыть собственную школу фигурного катания.
Загитова назвала честью будущее открытие собственной школы фигурного катания в Татарстане
  • Gettyimages.ru

«Хочу полностью вникнуть в проект. Это для меня не просто дать своё имя. Большая честь открыть её в Республике Татарстан», — приводит слова Загитовой РИА Новости.

Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы, России, а также финал Гран-при.

Ранее сообщалось, что школу фигурного катания Загитовой планируют открыть в Татарстане в январе 2024 года.

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