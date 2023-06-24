Загитова назвала честью будущее открытие собственной школы фигурного катания в Татарстане

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объяснила мотив открыть собственную школу фигурного катания.

«Хочу полностью вникнуть в проект. Это для меня не просто дать своё имя. Большая честь открыть её в Республике Татарстан», — приводит слова Загитовой РИА Новости.

Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы, России, а также финал Гран-при.

Ранее сообщалось, что школу фигурного катания Загитовой планируют открыть в Татарстане в январе 2024 года.