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Школу фигурного катания Загитовой планируют открыть в Татарстане в январе 2024 года

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Школу фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой могут открыть в Татарстане в январе 2024 года.
Школу фигурного катания Загитовой планируют открыть в Татарстане в январе 2024 года
  • Gettyimages.ru

«Планируем собрать всю юридическую схему до конца 2023 года, чтобы с января 2024 года школа начала своё существование», — приводит слова министра спорта Татарстана Владимира Леонова пресс-служба организации.

Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы, России, а также финал Гран-при.

Ранее сообщалось, что Загитова проведёт поединок по фехтованию с двукратной олимпийской чемпионкой Азнавурян.

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