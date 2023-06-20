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Загитова проведёт поединок по фехтованию с двукратной олимпийской чемпионкой Азнавурян

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Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова планирует провести поединок по фехтованию с Кариной Азнавурян.
Загитова проведёт поединок по фехтованию с двукратной олимпийской чемпионкой Азнавурян
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

Как сообщили РИА Новости организаторы мероприятия, поединок олимпийских чемпионок пройдет в «Лужниках» в честь празднования 100-летия Московского спорта.

В прошлом году Загитова в День московского спорта провела показательный спарринг по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.

Ранее президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказал мнение о возможном открытии школы фигурного катания Алины Загитовой.

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