Лайшев: школа Загитовой могла бы конкурировать с Тутберидзе и Плющенко
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«Прекрасная идея. Загитова достойна, чтобы с таким именем, титулами создать школу фигурного катания, которая могла бы конкурировать с Тутберидзе и Плющенко. Но в жизни всё решают три вещи: деньги, деньги и деньги», — цитирует Лайшева «Татар-информ».
Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, России, а также финал Гран-при. В настоящий момент фигуристка сосредоточена на телевизионной деятельности и учёбе в университете.
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил с Загитовой проект возможной школы фигурного катания.