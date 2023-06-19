Лайшев: школа Загитовой могла бы конкурировать с Тутберидзе и Плющенко

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказал мнение о возможном открытии школы фигурного катания Алины Загитовой.

«Прекрасная идея. Загитова достойна, чтобы с таким именем, титулами создать школу фигурного катания, которая могла бы конкурировать с Тутберидзе и Плющенко. Но в жизни всё решают три вещи: деньги, деньги и деньги», — цитирует Лайшева «Татар-информ».

Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, России, а также финал Гран-при. В настоящий момент фигуристка сосредоточена на телевизионной деятельности и учёбе в университете.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил с Загитовой проект возможной школы фигурного катания.