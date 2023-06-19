Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Лайшев: школа Загитовой могла бы конкурировать с Тутберидзе и Плющенко

Короткая ссылка
Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказал мнение о возможном открытии школы фигурного катания Алины Загитовой.
Лайшев: школа Загитовой могла бы конкурировать с Тутберидзе и Плющенко
  • Gettyimages.ru

«Прекрасная идея. Загитова достойна, чтобы с таким именем, титулами создать школу фигурного катания, которая могла бы конкурировать с Тутберидзе и Плющенко. Но в жизни всё решают три вещи: деньги, деньги и деньги», — цитирует Лайшева «Татар-информ». 

Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, России, а также финал Гран-при. В настоящий момент фигуристка сосредоточена на телевизионной деятельности и учёбе в университете. 

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил с Загитовой проект возможной школы фигурного катания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить