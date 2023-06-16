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В Татарстане может появиться школа фигурного катания Загитовой

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Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил с фигуристкой Алиной Загитовой проект возможной школы фигурного катания.
В Татарстане может появиться школа фигурного катания Загитовой
  • Gettyimages.ru

«На встрече обсуждался проект возможной школы фигурного катания Алины Загитовой в Татарстане», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, России, а также финал Гран-при.

В настоящий момент фигуристка сосредоточена на телевизионной деятельности.

Ранее сообщалось, что Загитова поймала букет невесты на свадьбе хореографа Глейхенгауза.

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