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Загитова поймала букет невесты на свадьбе хореографа Глейхенгауза

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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова поймала букет невесты на свадьбе хореографа Даниила Глейхенгауза.
Загитова поймала букет невесты на свадьбе хореографа Глейхенгауза
  • Gettyimages.ru
  • © Vladimir Pesnya/Epsilon/

Среди гостей также присутствовали тренер Этери Тутберидзе, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Владимир Морозов, Анна Щербакова и другие именитые фигуристы.

Глейхенгауз женился на журналистке Первого канала Ольге Паутовой, которая обозревает соревнования по фигурному катанию.

Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, России, а также финал Гран-при. В настоящий момент фигуристка сосредоточена на телевизионной деятельности и учёбе в университете. 

Ранее Загитова показала себя в огороде с лопатой в руках.

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