Загитова поймала букет невесты на свадьбе хореографа Глейхенгауза
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Среди гостей также присутствовали тренер Этери Тутберидзе, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Владимир Морозов, Анна Щербакова и другие именитые фигуристы.
Глейхенгауз женился на журналистке Первого канала Ольге Паутовой, которая обозревает соревнования по фигурному катанию.
Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, России, а также финал Гран-при. В настоящий момент фигуристка сосредоточена на телевизионной деятельности и учёбе в университете.
Ранее Загитова показала себя в огороде с лопатой в руках.