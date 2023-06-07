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Загитова показал себя в огороде с лопатой в руках

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова проводит время в родном Ижевске.

На новом видео в социальных сетях 21-летняя фигуристка позирует в огороде, держа лопату в руках.

Напомним, что Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, России, а также финал Гран-при. В настоящий момент фигуристка сосредоточена на телевизионной деятельности и учёбе в университете. Спортсменка учится в РАНХиГС на факультете журналистики.

Ранее Дмитрий Губерниев публично извинился перед Загитовой и встал на колени.

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