Загитова показал себя в огороде с лопатой в руках

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова проводит время в родном Ижевске.

На новом видео в социальных сетях 21-летняя фигуристка позирует в огороде, держа лопату в руках.

Напомним, что Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, России, а также финал Гран-при. В настоящий момент фигуристка сосредоточена на телевизионной деятельности и учёбе в университете. Спортсменка учится в РАНХиГС на факультете журналистики.

Ранее Дмитрий Губерниев публично извинился перед Загитовой и встал на колени.