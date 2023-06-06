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Губерниев публично извинился перед Загитовой и встал на колени

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Комментатор Дмитрий Губерниев принёс свои извинения олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой на мероприятии, посвящённой Неделе лёгкой атлетики на Никольской улице.
Губерниев публично извинился перед Загитовой и встал на колени
  • РИА Новости

«Алина, простите меня! Я был по отношению к вам, может быть, чуть-чуть чрезмерен в эфире, о, боже мой… Повинную голову, друзья, меч не сечёт. Алина Загитова, я у ваших ног», — сказал Губерниев, встав на колени и поцеловав руку фигуристке.

Мероприятие прошло в рамках Недели лёгкой атлетики, организованной Департаментом спорта города Москвы совместно со Всероссийской федерацией лёгкой атлетики в рамках празднования 100-летия московского спорта.

Загитова вместе с другими фигуристками приняла участие в забеге на 60 м. Она заняла второе место.

Ранее Ягудин заявил, что хотел бы пробежать дистанцию с Загитовой и Валиевой.

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