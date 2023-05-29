Ягудин заявил, что хотел бы пробежать дистанцию с Загитовой и Валиевой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что хотел бы пробежать дистанцию 60 м на Неделе лёгкой атлетики.

«Вполне возможно, буду сам принимать участие. Почему не попробовать? Спорт объединяет, ничего такого, что фигуристы пробуют себя в каких-то других спортивных направлениях», — приводит слова Ягудина РИА Новости.

Соревнования, организованные в рамках празднования 100-летия московского спорта, пройдут 5 и 6 июня. Участие также примут Аделия Петросян и Софья Акатьева.

Ранее Валиева высказалась о своём участии в забеге на 60 м на Никольской улице.