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Валиева заявила, что ей интересно испытать себя в спринтерской дистанции в московском забеге

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Российская фигуристка Камила Валиева высказалась о своём участии в забеге на 60 м на Никольской улице в Москве в рамках Недели лёгкой атлетики.
Валиева заявила, что ей интересно испытать себя в спринтерской дистанции в московском забеге
  • РИА Новости

«Год назад я уже пробежала пять километров в рамках благотворительного забега, теперь интересно испытать свои силы и в спринтерской дистанции, которая требует особой концентрации», — приводит слова Валиевой пресс-служба Москомспорта.

Соревнования, организованные в рамках празднования 100-летия московского спорта, пройдут 5 и 6 июня. 

Ранее Алина Загитова прокомментировала своё участие в забеге на 60 м.

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