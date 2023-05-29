Валиева заявила, что ей интересно испытать себя в спринтерской дистанции в московском забеге

Российская фигуристка Камила Валиева высказалась о своём участии в забеге на 60 м на Никольской улице в Москве в рамках Недели лёгкой атлетики.

«Год назад я уже пробежала пять километров в рамках благотворительного забега, теперь интересно испытать свои силы и в спринтерской дистанции, которая требует особой концентрации», — приводит слова Валиевой пресс-служба Москомспорта.

Соревнования, организованные в рамках празднования 100-летия московского спорта, пройдут 5 и 6 июня.

Ранее Алина Загитова прокомментировала своё участие в забеге на 60 м.