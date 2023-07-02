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Главный тренер «Динамо» Личка объяснил, почему ему не хватает зарубежных сборов

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, почему ему не хватает предсезонных сборов за границей.
Главный тренер «Динамо» Личка объяснил, почему ему не хватает зарубежных сборов
  • РИА Новости

«Разницы я не вижу. Что в Новогорске, что в Австрии. Одинаково. Но тут важен эмоциональный аспект. Смена обстановки — это очень важная вещь, поэтому без этого бывает трудно. Мне очень обидно, что мы не можем играть международные матчи, они хороши в том числе и из-за этого аспекта. Игроки лучше себя чувствуют», — сказал Личка на пресс-конференции.

В настоящее время российские клубы и сборные отстранены от участия в официальных соревнованиях под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

2 июня бело-голубые объявили о подписании контракта с бывшим тренером «Оренбурга» Марцелом Личкой до конца сезона‑2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны‑2024/25 и 2025/26 «при достижении определённых условий».

Ранее Личка рассказал о своей философии в футболе.

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