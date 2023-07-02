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Личка: в «Оренбурге» игроки получали удовольствие, хочу перенести это в «Динамо»

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о своей философии в футболе.
Личка: в «Оренбурге» игроки получали удовольствие, хочу перенести это в «Динамо»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Я верю в свою работу. Никогда не хочу уходить от своих мыслей и идей. В «Оренбурге» игроки получали удовольствие от моих требований. Футбол — спорт, так что поражения будут. Моя философия мне понятна. Попробую это передать ребятам. Попытаюсь перенести сюда то, что было в «Оренбурге». Потому что мы, тренеры, любим связывать игроков тактически», — сказал Личка на пресс-конференции.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 45 очков и заняло девятое место в турнирной таблице. 

2 июня бело-голубые объявили о подписании контракта с бывшим тренером «Оренбурга» Марцелом Личкой до конца сезона‑2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны‑2024/25 и 2025/26 «при достижении определённых условий».

Ранее Личка отреагировал на законопроект правительства Чехии о запрете своим спортсменам работать в России.

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