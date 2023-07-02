В «Динамо» сообщили, что аренда Норманна продолжает действовать

В пресс-службе «Динамо» сообщили, что арендное соглашение «Динамо» и норвежского полузащитника Матиаса Норманна все ещё действует.

«Матиас Норманн тренируется вместе с основным составом «Динамо». У полузащитника продолжает действовать арендное соглашение», — приводит слова представителя пресс-службы «Динамо» ТАСС.

Норманн в 2021 году перебрался из «Ростова» в «Норвич». Однако летом 2022 года, после вылета команды из АПЛ, 26-летний полузащитник перешёл в «Динамо».

В текущем сезоне футболист провёл за столичный клуб 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Динамо» не будет продлевать аренду Норманна.