«РБ Спорт»: «Динамо» не будет продлевать аренду Норманна
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Как сообщает «РБ Спорт», «Динамо» отказалось продлевать арендное соглашение с полузащитником.
Норманн в 2021 году перебрался из «Ростова» в «Норвич». Однако летом 2022 года, после вылета команды из АПЛ, 26-летний полузащитник перешёл в «Динамо».
В текущем сезоне футболист провёл за столичный клуб 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Ранее Карпин рассказал о возвращении Норманна в «Ростов» после аренды в «Динамо».