«РБ Спорт»: «Динамо» не будет продлевать аренду Норманна

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, который выступает на правах аренды за «Динамо», не будет продлевать соглашение со столичным клубом.

Как сообщает «РБ Спорт», «Динамо» отказалось продлевать арендное соглашение с полузащитником.

Норманн в 2021 году перебрался из «Ростова» в «Норвич». Однако летом 2022 года, после вылета команды из АПЛ, 26-летний полузащитник перешёл в «Динамо».

В текущем сезоне футболист провёл за столичный клуб 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее Карпин рассказал о возвращении Норманна в «Ростов» после аренды в «Динамо».