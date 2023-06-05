Карпин рассказал о возвращении Норманна в «Ростов» после аренды в «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возвращении полузащитника Матиаса Норманна в клуб после аренды в «Динамо».

«Хотите не хотите, а он к нам обязан вернуться юридически. Как я понимаю, он вернётся», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Норманн в 2021 году перебрался из «Ростова» в «Норвич». Однако летом 2022 года, после вылета команды из АПЛ, 26-летний полузащитник перешёл в «Динамо».

В текущем сезоне футболист провёл за столичный клуб 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Динамо» летом расстанется с Норманном.