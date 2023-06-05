Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Карпин рассказал о возвращении Норманна в «Ростов» после аренды в «Динамо»

Короткая ссылка
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возвращении полузащитника Матиаса Норманна в клуб после аренды в «Динамо».
Карпин рассказал о возвращении Норманна в «Ростов» после аренды в «Динамо»
  • РИА Новости

«Хотите не хотите, а он к нам обязан вернуться юридически. Как я понимаю, он вернётся», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Норманн в 2021 году перебрался из «Ростова» в «Норвич». Однако летом 2022 года, после вылета команды из АПЛ, 26-летний полузащитник перешёл в «Динамо».

В текущем сезоне футболист провёл за столичный клуб 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Динамо» летом расстанется с Норманном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить