СЭ: «Динамо» летом расстанется с Норманном

Полузащитник Матиас Норманн может покинуть «Динамо» в летнее трансферное окно.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Динамо» не будет продолжать сотрудничество с норвежцем по истечении годичной аренды.

Норманн в 2021 году перебрался из «Ростова» в «Норвич». Однако летом 2022 года, после вылета команды из АПЛ, 26-летний полузащитник перешёл в «Динамо».

В текущем сезоне футболист провёл за столичный клуб 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее Мостовой раскритиковал игру «Динамо» в матче с «Факелом».