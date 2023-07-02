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Личка — о Захаряне: упорная работа бьёт талант

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о перспективах полузащитника Арсена Захаряна.
Личка — о Захаряне: упорная работа бьёт талант
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Лично ещё с Арсеном не общались. Но хочу сказать о нём следующее. Упорная работа бьёт талант. Если он не будет его развивать и жёстко вкалывать на тренировках, то так и останется талантом до конца жизни. И не станет футболистом высокого уровня. Захарян должен это понимать, если он хочет стать игроком уровня АПЛ», — сказал Личка на пресс-конференции.

В прошедшем сезоне полузащитник сыграл за «Динамо» в 37 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач.

2 июня бело-голубые объявили о подписании контракта с бывшим тренером «Оренбурга» Марцелом Личкой до конца сезона‑2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны‑2024/25 и 2025/26 «при достижении определённых условий».

Ранее Личка объяснил, почему ему не хватает зарубежных сборов.

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