Личка — о Захаряне: упорная работа бьёт талант

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о перспективах полузащитника Арсена Захаряна.

«Лично ещё с Арсеном не общались. Но хочу сказать о нём следующее. Упорная работа бьёт талант. Если он не будет его развивать и жёстко вкалывать на тренировках, то так и останется талантом до конца жизни. И не станет футболистом высокого уровня. Захарян должен это понимать, если он хочет стать игроком уровня АПЛ», — сказал Личка на пресс-конференции.

В прошедшем сезоне полузащитник сыграл за «Динамо» в 37 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач.

2 июня бело-голубые объявили о подписании контракта с бывшим тренером «Оренбурга» Марцелом Личкой до конца сезона‑2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны‑2024/25 и 2025/26 «при достижении определённых условий».

Ранее Личка объяснил, почему ему не хватает зарубежных сборов.