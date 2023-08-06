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Грулёв — о победном голе в ворота «Зенита»: не сказал бы, что я герой

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Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Грулёв, автор победного гола в ворота петербургского «Зенита», высказался о результате матча третьего тура чемпионата России по футболу в Санкт-Петербурге.
Грулёв — о победном голе в ворота «Зенита»: не сказал бы, что я герой
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«Не сказал бы, что я герой. Эмоции, конечно же, положительные. Отметил бы действия всей команды. Ребята бились до конца. Рады, что добились первой победы в сезоне. Уверен, болельщикам матч понравился», — заявил Грулёв в эфире «Матч ТВ».

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Марцела Лички.

В составе столичной команды дубль оформил Константин Тюкавин (вторая, 33-я минуты). Победный мяч забил Вячеслав Грулёв (90+5). Автогол на счету Фабиана Бальбуэны (десятая). Полузащитник сине-бело-голубых Вильмар Барриос получил красную карточку (90+3).

«Динамо» (четыре очка) поднялось на шестое место. «Зенит» (четыре) опустился на восьмое. Лидирует в чемпионате московский «Спартак» (девять). 

Ранее сообщалось, что рекордная голевая серия «Зенита» в домашних матчах РПЛ достигла 50 игр.

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