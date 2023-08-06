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Рекордная голевая серия «Зенита» в домашних матчах РПЛ достигла 50 игр

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Петербургский «Зенит» продолжает добиваться новых результатов в чемпионате России по футболу.
Рекордная голевая серия «Зенита» в домашних матчах РПЛ достигла 50 игр
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Футболисты команды из Санкт-Петербурга смогли отличиться в 50 домашних матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) подряд. В игре третьего тура с московским «Динамо» автоголом отметился Фабиан Бальбуэна (десятая минута). Счёт — 1:1.

На втором месте по числу голов подряд на своём поле в списке рекордсменов располагается волгоградский «Ротор» (40), на третьем — столичный ЦСКА (34).

«Зенит» в последний раз не смог забить в домашнем матче в марте 2020 года во встрече с «Уфой» (0:0).

Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал 500-ю победу в РПЛ.

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