Гендиректор «Пари НН» заявил о том, что у клуба есть вопросы к судейству в матче с «Краснодаром»

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал судейство в матче третьего тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром» (0:1).

«Даже спустя сутки эмоции не улеглись. Есть вопросы, и мы их будем задавать. Это, прежде всего, неназначенный пенальти на Гоцуке и красная карточка Юрану. Нужно понять правомерность этих решений», — цитирует гендиректора Sport24.

Команда Владимира Ивича нанесла поражение с минимальным счётом на своём поле «Пари НН» (1:0). Победный мяч с пенальти забил Эдуард Сперцян (29-я минута). Главный судья матча Артём Любимов из Санкт-Петербурга удалил Сергея Юрана после окончания игры за демонстрацию жеста ТВ монитора.

Ранее Юран заявил, что «Пари НН» обжалует решения арбитров в матче с «Краснодаром».