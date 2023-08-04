Юран заявил, что «Пари НН» обжалует решения арбитров в матче РПЛ с «Краснодаром»

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Юран считает, что арбитры матча третьего тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром» приняли ряд ошибочных решений, которые должны быть рассмотрены на заседании экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

«Естественно, будем сейчас обращаться. Достаточно много моментов. Очень много двойных стандартов. По красной карточке тоже будем подавать, потому что были помощники рядом, есть, наверное, запись», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что действия футболистов нижегородской команды стоит оценивать также, как и игроков московских «Спартака», «Динамо», ЦСКА.

«Нельзя так относиться к команде, которая находится ниже. Я после игры показал арбитру планшет. Нельзя?» — сказал Юран.

Команда Владимира Ивича нанесла поражение с минимальным счётом на своём поле «Пари НН» (1:0). Победный мяч с пенальти забил Эдуард Сперцян (29-я минута).

Главный тренер нижегородский команды Сергей Юран получил красную карточку после окончания игры.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» впервые в своей истории начал сезон РПЛ с трёх побед подряд.





