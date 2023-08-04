Юран заявил, что «Пари НН» обжалует решения арбитров в матче РПЛ с «Краснодаром»
«Естественно, будем сейчас обращаться. Достаточно много моментов. Очень много двойных стандартов. По красной карточке тоже будем подавать, потому что были помощники рядом, есть, наверное, запись», — цитирует Юрана «Матч ТВ».
Он подчеркнул, что действия футболистов нижегородской команды стоит оценивать также, как и игроков московских «Спартака», «Динамо», ЦСКА.
«Нельзя так относиться к команде, которая находится ниже. Я после игры показал арбитру планшет. Нельзя?» — сказал Юран.
Команда Владимира Ивича нанесла поражение с минимальным счётом на своём поле «Пари НН» (1:0). Победный мяч с пенальти забил Эдуард Сперцян (29-я минута).
Главный тренер нижегородский команды Сергей Юран получил красную карточку после окончания игры.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» впервые в своей истории начал сезон РПЛ с трёх побед подряд.