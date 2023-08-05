Жена Карпина — о поражении «Ростова»: пусть это будет самой неудачной нашей игрой в сезоне

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, прокомментировала поражение команды от «Крыльев Советов» в матче третьего тура чемпионата России по футболу.

«Пусть это будет самой неудачной нашей игрой в сезоне», — написала Карпина в соцсетях.

Встреча в Самаре на стадионе «Самара Арена» завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Таким образом, «Крылья» набрали семь очков и поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» — пятый (четыре очка).

Ранее сообщалось, что «Краснодар» впервые в своей истории начал сезон РПЛ с трёх побед подряд.