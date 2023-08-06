«Балтика» обыграла «Факел» и одержала первую за 25 лет победу в РПЛ
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Встреча на стадионе «Ростех Арена» завершилась со счётом 2:1.
В составе калининградцев мяч забил Тамерлан Мусаев на 48-й минуте, у воронежской команды отличился Вячеслав Якимов на 14-й, также автогол на свой счёт записал Василий Черов на восьмой минуте.
«Балтика» поднялась на десятое место в таблице чемпионата России (три очка), у «Факела» ноль баллов.
Ранее ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» в матче третьего тура чемпионата России по футболу.