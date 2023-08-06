Узнать больше

«Балтика» обыграла «Факел» и одержала первую за 25 лет победу в РПЛ

Короткая ссылка
«Балтика» одержала победу над «Факелом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24.
«Балтика» обыграла «Факел» и одержала первую за 25 лет победу в РПЛ
  • Gettyimages.ru

Встреча на стадионе «Ростех Арена» завершилась со счётом 2:1.

В составе калининградцев мяч забил Тамерлан Мусаев на 48-й минуте, у воронежской команды отличился Вячеслав Якимов на 14-й, также автогол на свой счёт записал Василий Черов на восьмой минуте.

«Балтика» поднялась на десятое место в таблице чемпионата России (три очка), у «Факела» ноль баллов.

Ранее ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» в матче третьего тура чемпионата России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить