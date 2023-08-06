«Балтика» обыграла «Факел» и одержала первую за 25 лет победу в РПЛ

«Балтика» одержала победу над «Факелом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24.

Встреча на стадионе «Ростех Арена» завершилась со счётом 2:1.

В составе калининградцев мяч забил Тамерлан Мусаев на 48-й минуте, у воронежской команды отличился Вячеслав Якимов на 14-й, также автогол на свой счёт записал Василий Черов на восьмой минуте.

«Балтика» поднялась на десятое место в таблице чемпионата России (три очка), у «Факела» ноль баллов.

Ранее ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» в матче третьего тура чемпионата России по футболу.