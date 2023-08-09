Узнать больше

Зарема критически оценила список лучших игроков от РФС

Короткая ссылка
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на список исполкома Российского футбольного союза (РФС) 33 лучших футболистов по итогам сезона-2022/23.
Зарема критически оценила список лучших игроков от РФС
  • РИА Новости

«Кордоба точно сильнее Соболева? Клаудиньо выше Промеса? Барриос выше Литвинова? Может, всё же Литвинов сильнее Дивеева, а? В каком кабинете составлялся этот рейтинг: на улице Народная или в Лахта Центре?» — цитирует Салихову Sport24.

В список вошли вратарь Игорь Акинфеев, нападающие Фёдор Чалов, Квинси Промес, Малком, Эдуард Сперцян, Артём Дзюба и другие.

Ранее сообщалось, что Сергей Семак признан лучшим тренером страны в сезоне-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить