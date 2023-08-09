Зарема критически оценила список лучших игроков от РФС

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на список исполкома Российского футбольного союза (РФС) 33 лучших футболистов по итогам сезона-2022/23.

«Кордоба точно сильнее Соболева? Клаудиньо выше Промеса? Барриос выше Литвинова? Может, всё же Литвинов сильнее Дивеева, а? В каком кабинете составлялся этот рейтинг: на улице Народная или в Лахта Центре?» — цитирует Салихову Sport24.

В список вошли вратарь Игорь Акинфеев, нападающие Фёдор Чалов, Квинси Промес, Малком, Эдуард Сперцян, Артём Дзюба и другие.

Ранее сообщалось, что Сергей Семак признан лучшим тренером страны в сезоне-2022/23.