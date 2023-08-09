В «Спартаке» заявили о скором переименовании домашнего стадиона
- РИА Новости
«Пока действует контракт с банком «Открытие». Когда он завершится, будет новое название. Рабочий вариант, что это будет «ЛУКОЙЛ Арена». Но посмотрим, возможно, будут и другие варианты», — цитирует Зеленова «Матч ТВ».
Впервые в истории красно-белых команда смогла одержать пять побед подряд на старте сезона.
Напомним, что «Спартак» добился трёх побед в чемпионате России, а также двух в Кубке страны. Команда лидирует в турнирной таблице РПЛ, а также возглавляет группу D в кубковом турнире.
Ранее сообщалось, что «Спартак» стал третьей командой с 70 победами в Кубке России.