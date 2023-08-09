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В «Спартаке» заявили о скором переименовании домашнего стадиона

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Глава пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил о том, что клуб переименует стадион после окончания контракта с банком «Открытие», который истекает в конце 2023 года.
В «Спартаке» заявили о скором переименовании домашнего стадиона
  • РИА Новости

«Пока действует контракт с банком «Открытие». Когда он завершится, будет новое название. Рабочий вариант, что это будет «ЛУКОЙЛ Арена». Но посмотрим, возможно, будут и другие варианты», — цитирует Зеленова «Матч ТВ».

Впервые в истории красно-белых команда смогла одержать пять побед подряд на старте сезона.

Напомним, что «Спартак» добился трёх побед в чемпионате России, а также двух в Кубке страны. Команда лидирует в турнирной таблице РПЛ, а также возглавляет группу D в кубковом турнире.

Ранее сообщалось, что «Спартак» стал третьей командой с 70 победами в Кубке России.

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