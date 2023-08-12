ЭСК: судья ошибочно не удалил Макарова в матче с «Зенитом»
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«Судья ошибочно не вынес второе предупреждение и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Динамо» Дениса Макарова на 49-й минуте матча», — говорится в заключении.
Отмечается, что наступ на голеностоп соперника является наказуемым действием.
Матч на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.
Ранее сообщалось, что ЭСК РФС посчитала правильным удаление Барриоса в матче «Зенита» с «Динамо» в РПЛ.