ЭСК РФС посчитала правильным удаление Барриоса в матче «Зенита» с «Динамо» в РПЛ

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) поддержала решение арбитра Алексея Амелина удалить полузащитника Вильмара Барриоса в матче третьего тура РПЛ «Зенит» — «Динамо».

«Решение ЭСК мотивировано тем, что действия Барриоса в единоборстве за мяч с игроком «Динамо» Денисом Макаровым квалифицируются комиссией как серьёзное нарушение правил игры», — говорится в сообщении РФС.

Футболист влетел шипами в голеностоп полузащитнику бело-голубых Денису Макарову. После просмотра VAR арбитр принял решение показать колумбийцу красную карточку.

Матч на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.

Ранее сообщалось, что Барриос получил дисквалификацию на одну игру.