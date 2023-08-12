ЭСК РФС посчитала правильным удаление Барриоса в матче «Зенита» с «Динамо» в РПЛ
- РИА Новости
«Решение ЭСК мотивировано тем, что действия Барриоса в единоборстве за мяч с игроком «Динамо» Денисом Макаровым квалифицируются комиссией как серьёзное нарушение правил игры», — говорится в сообщении РФС.
Футболист влетел шипами в голеностоп полузащитнику бело-голубых Денису Макарову. После просмотра VAR арбитр принял решение показать колумбийцу красную карточку.
Матч на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.
Ранее сообщалось, что Барриос получил дисквалификацию на одну игру.