Барриос получил дисквалификацию на одну игру и сможет выйти на матч со «Спартаком»
- РИА Новости
«КДК решил не применять дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической. Дисквалификация на один матч РПЛ», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».
Футболист влетел шипами в голеностоп полузащитнику бело-голубых Денису Макарову. После просмотра VAR арбитр принял решение показать колумбийцу красную карточку.
Матч на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.
«Динамо» (четыре очка) поднялось на шестое место. «Зенит» (четыре) опустился на восьмое. Лидирует в чемпионате московский «Спартак» (девять).
Ранее «Зенит» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку Барриоса.