Барриос получил дисквалификацию на одну игру и сможет выйти на матч со «Спартаком»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос дисквалифицирован на один матч чемпионата России после инцидента в игре с «Динамо».

«КДК решил не применять дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической. Дисквалификация на один матч РПЛ», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Футболист влетел шипами в голеностоп полузащитнику бело-голубых Денису Макарову. После просмотра VAR арбитр принял решение показать колумбийцу красную карточку.

Матч на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.

«Динамо» (четыре очка) поднялось на шестое место. «Зенит» (четыре) опустился на восьмое. Лидирует в чемпионате московский «Спартак» (девять).

Ранее «Зенит» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку Барриоса.